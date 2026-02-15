Ultime notizie Calciomercato LIVE | tutte le novità del giorno
Il calciomercato estivo si apre con molte trattative tra club e giocatori, spinto dalla voglia di rinforzare le rose prima dell’inizio dei campionati. Oggi, diverse società hanno già fatto passi avanti, come il Napoli che ha ufficializzato l’acquisto di un attaccante proveniente dalla Spagna. Le trattative si susseguono senza sosta, mentre i tifosi seguono con attenzione ogni novità che emerge.
Barcellona, baby colpo per l’estate! I blaugrana hanno messo le mani su questo giocatore. Di chi si tratta Mercato Milan, ora il rinnovo di Loftus Cheek è più vicino! La strategia del club e il nuovo ruolo in campo Modric Milan, tutti pazzi per il croato: record e rinnovo! Il suo futuro passa dalla Champions? La mossa di Tare Malen nella storia della Roma: il gol contro il Napoli gli ha permesso di eguagliare un record incredibile. Quale traguardo ha raggiunto Verona in silenzio stampa dopo la sconfitta contro il Parma: il motivo che ha scatenato la furia degli scaligeri. Cosa è successo! Torino, Baroni in conferenza post Bologna: «Fiducia dalla società, non possiamo abbassare la testa. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Argomenti discussi: Svincolati, l'ultimo ad aver trovato squadra è Sterling: ora è ufficiale; Calciomercato news: novità, aggiornamenti, trattative in corso e concluse; FINALE! Calciomercato Torino, le trattative di giornata: finisce la sessione; L'Inter valuta la recompra di Stankovic Jr: ecco quanto dovrebbe versare al Brugge.
Calciomercato live: Mateta vicino al Milan. Roma su Nkunku e Zaragoza, Immobile va al Paris FC, Romagnoli resta alla Lazio: le trattative di oggiAncora pochi giorni e la sessione invernale di calciomercato chiude i battenti. Le formazioni sono a caccia degli ultimi colpi per ampliare le rose in vista della parte finale della stagione. ilmessaggero.it
Calciomercato LIVE: le ultime notizie di mercato, trasferimenti ufficiali e trattative in direttaCalciomercato invernale 2026: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati. msn.com
