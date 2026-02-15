The Voice Kids Annagiulia e Francesco dalla Ciociaria fino alla finale
Annagiulia Fusco e Francesco Ambrosi, due giovani talenti provenienti dalla Ciociaria, sono arrivati fino alla finale di The Voice Kids, spinti dalla passione per la musica e dal sogno di emergere. La loro partecipazione ha attirato l’attenzione di molti, portando entusiasmo tra amici e familiari. Nonostante non abbiano conquistato il primo posto, hanno conquistato il pubblico con le loro esibizioni cariche di emozione.
Grande successo per due giovani ciociari nella finale di The Voice Kids. Nonostante né Francesco Ambrosi né Annagiulia Fusco abbiano vinto nella trasmissione di Antonella Clerici, i due giovani hanno strappato applausi e fatto emozionare il pubblico a casa e l’intera Ciociaria. A conquistare la vittoria del programma è stato il talentoso Matteo Trullu, originario della Sardegna: per lui un'esibizione incredibile sulle note di “Somebody to love” dei Queen. La bravissima Annagiulia Fusco, di Sora, si è esibita sulle note di “I am not the only one” di Sam Smith, riuscendo a emozionare ma non accedendo al quartetto di super finalisti, nonostante la sua grande esibizione.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
The Voice Kids, la Ciociaria incanta Rai 1: Chiara e Annagiulia fanno il pieno di applausi
