Spunte blu WhatsApp ecco il trucco segreto per disattivarle solo per alcune persone
WhatsApp ha introdotto le spunte blu, ma molte persone vogliono disattivarle per alcune persone specifiche. Per farlo, esiste un trucco semplice e pratico che permette di nascondere la conferma di lettura soltanto a determinati contatti, senza influire sugli altri. In questo modo, si mantiene la privacy in alcune conversazioni senza rinunciare alla notifica di lettura per tutti.
Le spunte blu di WhatsApp rappresentano da sempre un terreno minato nelle dinamiche sociali digitali. Da un lato offrono la comodità di sapere quando i tuoi messaggi vengono letti, dall’altro ti espongono al giudizio altrui ogni volta che visualizzi un messaggio senza rispondere immediatamente. La pressione di dover rispondere, la sensazione di essere sempre sotto controllo, l’imbarazzo di aver letto qualcosa al momento sbagliato: situazioni che chiunque ha vissuto almeno una volta. La buona notizia è che WhatsApp permette di personalizzare questa funzione in modo molto più sofisticato di quanto la maggior parte degli utenti immagini. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Vuoi leggere i messaggi senza farlo sapere? Ecco il trucco delle spunte blu su Whatsapp
Molti utenti di WhatsApp cercano un modo per leggere i messaggi senza farlo sapere all’interlocutore.
WhatsApp come Stranger Things: il trucco segreto per trasformare le chat in un set da brividiLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Spunte blu WhatsApp, ecco il trucco segreto per disattivarle solo per alcune persone.
Doppia spunta blu di WhatsApp? Ecco come nasconderlaTutto è cominciato con Messenger, l’app per la chat di Facebook che presto permetterà anche il trasferimento di denaro. Il social network tempo fa ha introdotto una funzione che permette di sapere se ... datamanager.it
Vuoi leggere i messaggi senza farlo sapere? Ecco il trucco delle spunte blu su WhatsAppLe spunte blu di WhatsApp possono essere comode per sapere quando un messaggio è ... msn.com
"Ciao amici di Spunte sono una donna di 48 anni e sto finalmente attraversando un periodo davvero felice a livello sentimentale. Allo stesso tempo però questo periodo felice mi porta a una decisione da dover prendere che io vorrei delegare ad altri… Un ann facebook