Serie C e dilettanti i risultati di tutte le partite

Il weekend ha portato molte partite di Serie C e dilettanti, perché le squadre volevano ottenere punti importanti per la classifica. Tra i match, spicca la vittoria del San Giovanni contro il Valdichiana, con un gol decisivo nel finale. La nostra redazione raccoglie tutte le notizie e i risultati, e invita i lettori a inviare foto e aggiornamenti all’indirizzo email [email protected].

Il quadro completo degli incontri in calendario nel fine settimana. Serie C, il calendario della 27^ giornata su Sky: le partite e gli orariDi nuovo in campo la Serie C Sky Wifi 2025/2026: si gioca la 27^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compre ... sport.sky.it Graziano Zani gli anni 90 in Serie C e gli oltre 300 gol tra i dilettanti. "Ho giocato negli anni 90, gli anni del bel calcio, quello vero. Non esistevano fuori quota e scalare le varie categorie era davvero difficile, soprattutto per chi