Serie A 25ma giornata | Napoli-Roma 2-2

Il pareggio tra Napoli e Roma, terminato 2-2, arriva dopo una partita combattuta al 'Maradona' e mette in evidenza le difficoltà dei partenopei nel mantenere il vantaggio. La squadra di Spalletti ha rischiato di perdere punti importanti, ma alla fine è riuscita a conservare la posizione in classifica. La Roma, invece, si è dimostrata determinata a conquistare punti preziosi in trasferta.

22.43 Il Napoli rischia ma tiene a distanza la Roma.Al 'Maradona' 2-2. I partenopei difendono il 3° posto dai giallorossi. Roma presto in vantaggio con un contropiede di Zaragoza che da sinistra pesca Malen al centro dell'area (7').Reazione Napoli con Lobotka, centrale. Malen ci riprova, fuori come Pisilli poco dopo. Pareggio azzurro con un tiro di Spinazzola deviato da Pisilli (40').Lo stesso laterale impegna Svilar a inizio ripresa. Rrhamani atterra Wesleyn, Malen bis su rigore (71'). Con un destro dal limite, Santos fissa il 2-2 (82').