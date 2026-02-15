Risultati Serie A 2025 26 LIVE | c’è il big match Napoli-Roma
Il confronto tra Napoli e Roma si svolge oggi, dopo che il motivo della partita è stato deciso dalle recenti polemiche tra le due squadre. La sfida porta con sé l’attenzione di tifosi e appassionati, che seguono con entusiasmo ogni mossa in campo. La partita si gioca allo stadio Diego Armando Maradona, dove si aspetta un pubblico numeroso e carico di tensione.
Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all'ultima giornata.
Risultati Serie A 2025/26 LIVE: in campo Roma Napoli
Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Neres sblocca Roma Napoli
