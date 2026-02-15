Programma elettorale di FI Canale | Opere faraoniche e illusioni senza cenno ai reali problemi della città

Massimo Canale critica il programma elettorale di Forza Italia per le comunali di Reggio Calabria, accusandolo di puntare su progetti faraonici e illusioni, senza affrontare i problemi concreti della città. Durante la presentazione, Canale ha evidenziato come le proposte sembrino più un sogno che una soluzione reale, ignorando le esigenze quotidiane dei cittadini. Un esempio concreto riguarda il mancato coinvolgimento dei quartieri popolari nelle proposte di sviluppo urbanistico.

L'avvocato commenta i dieci punti per Reggio presentati da Francesco Cannizzaro al centrodestra durante l'evento pubblico di ieri La presentazione del programma elettorale di Forza Italia per le comunali di Reggio Calabria è commentato da Massimo Canale in una nota. “Increduli, ma alla fine anche un po' divertiti - scrive l'avvocato, promotore del movimento Onda Orange - abbiamo letto e riletto i ‘Dieci passi’ presentati da Forza Italia come programma per la città dei prossimi dieci anni. Ora è vero che nei programmi elettorali si imbelletta di tutto - afferma - ma un limite c’è, ed è dato dal non offendere l’intelligenza di chi legge o ascolta.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Nel 2025, l’intelligenza artificiale si conferma come uno dei principali motori di trasformazione sociale, influenzando settori come salute e medicina.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.