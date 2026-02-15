Prezzo gas al metro cubo oggi
Oggi il prezzo del gas al metro cubo è salito a causa dell’aumento della domanda internazionale. Questa variazione influisce direttamente sulle bollette di molte famiglie, che devono affrontare costi più alti per riscaldare le case. A livello locale, alcuni fornitori hanno già comunicato aumenti nei prezzi per i clienti residenziali.
Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un’informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria spesa energetica. Sapere quanto incide il costo della materia prima sulla bolletta consente di valutare offerte e opportunità di risparmio, sia nel mercato tutelato che in quello libero. In questo articolo analizziamo il prezzo attuale del gas, cosa significa per la tua bolletta e quanto potresti pagare nei prossimi mesi. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 15 Febbraio 2026 è fissato da ARERA in 0.388348 €Smc (ottobre 2025, ultimo dato disponibile). 🔗 Leggi su Quifinanza.it
