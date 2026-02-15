Una startup russa afferma di aver creato piccioni cyborg, ma la comunità scientifica rimane scettica. La società ha installato microchip avanzati su alcuni volatili, sperando di migliorare le capacità di sorveglianza urbana. Tuttavia, non sono ancora chiare le prove che questi uccelli artificiali funzionino davvero come annunciato.

La tecnologia può sembrare fantascienza, ma a Mosca una startup russa sostiene di averla resa realtà. La società Neiry, connessa al Cremlino, afferma di aver trasformato piccioni comuni in “ bio-droni ” telecomandabili tramite chip cerebrali, capaci di volare fino a 500 km senza batterie. Il fondatore Alexander Panov parla persino di “ riprogrammare ” le persone e creare una nuova fase dell’umanità, definita Homo superior. Tra finanziamenti milionari e collaborazioni con università legate alla figlia di Putin, il progetto solleva interrogativi etici, scientifici e geopolitici, mentre mancano ancora dati verificabili a supporto delle affermazioni dell’azienda. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Piccioni cyborg russi: funziona davvero? La scienza rimane dubbiosa

