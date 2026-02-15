Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario e Pesci | Domenica 15 febbraio 2026

Paolo Fox ha annunciato le previsioni di oggi perché i segni zodiacali vogliono conoscere le opportunità e le sfide della domenica. Per esempio, la Bilancia potrebbe ricevere una notizia importante sul lavoro, mentre lo Scorpione si prepara a fare scelte di cuore. Il Sagittario, invece, si concentra su un progetto che aspetta da tempo, e il Capricorno si trova di fronte a una decisione economica. L’Acquario si sente più motivato, mentre i Pesci devono fare attenzione a un imprevisto. La giornata di oggi si presenta ricca di momenti da osservare con attenzione.

Oroscopo Paolo Fox oggi Domenica 15 febbraio 2026 Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell'astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell' oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 15 febbraio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online: BILANCIA Cari Bilancia, la vostra diplomazia sarà la chiave.