ora basta estirpiamo questa feccia con la stessa forza usata con le br

Il ministro dell’Interno ha dichiarato che è arrivato il momento di agire con decisione contro le azioni violente che danneggiano le infrastrutture. Questa settimana, alcuni sabotaggi alle ferrovie hanno causato disagi ai pendolari e all’economia locale. Per fermare questi episodi, le autorità promettono di usare tutte le risorse disponibili, come si fece in passato contro le minacce di terrorismo. La sicurezza di cittadini e lavoratori dipende dalla capacità di eliminare subito ogni forma di violenza.

Danneggiano solo i cittadini: se non si tagliano le radici, crescerà un albero velenoso. Ora basta. I sabotaggi alle linee ferroviarie vanno interrotti immediatamente, con la stessa forza con cui furono sconfitte negli anni Settanta le Brigate rosse. Non di meno, perché il pericolo delle bombe e dei sabotaggi alle centraline elettriche e agli scambi delle linee ferroviarie hanno in sé un potenziale letale nei confronti dei passeggeri. Non pensiate che io stia esagerando per motivi di totale dissenso con quei gruppi, antagonisti o anarchici non importa, che li compiono ormai da troppo tempo e che, per fortuna, fino a oggi non hanno avuto conseguenze letali. 🔗 Leggi su Laverita.info

