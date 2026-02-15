Olimpiadi Milano-Cortina le gare di oggi | il programma e gli orari

Oggi, alle Olimpiadi di Milano-Cortina, la squadra italiana di curling affronta la Norvegia alle nove del mattino. La partita si svolge al padiglione 3 del centro congressi, dove gli atleti si preparano da settimane. La sfida rappresenta un momento cruciale per gli azzurri, che cercano di ottenere una vittoria importante nel torneo.

Alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 proseguono le gare. È una giornata impegnativa per l'Italia del curling: la nazionale maschile affronta la Norvegia alle 9.05 e la Repubblica Ceca alle 19.05. La nazionale femminile è impegnata invece contro la Danimarca alle 16.05. Medaglie e.🔗 Leggi su Milanotoday.it

