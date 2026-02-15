Napoli-Roma | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Big match al Maradona. Oggi, domenica 15 febbraio, il Napoli ospita la Roma – in diretta tv e streaming – nella 25esima giornata di Serie A. Gli azzurri sono reduci dall'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Como, vittorioso ai calci di rigore, mentre nell'ultimo turno di campionato hanno vinto 3-2 nella trasferta del Ferraris contro il Genoa. I giallorossi invece hanno battuto il Cagliari 2-0 all'Olimpico. La sfida tra Napoli e Roma è in programma oggi, domenica 15 febbraio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: Napoli (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Napoli-Roma: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Napoli-Roma: probabili formazioni, orario, dove vederla (tv e streaming) e classifica Serie A; Napoli-Roma Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie; Dove vedere Napoli-Roma in tv e streaming: canale, orario, formazioni.

Dove vedere Napoli-Roma in tv? Dazn o Sky, orarioScopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida al Maradona, valida per la venticinquesima giornata di Serie A: le probabili formazioni di Conte e Gasperini ... corrieredellosport.it

Napoli-Roma: probabili formazioni, orario, dove vederla (tv e streaming) e classifica Serie ANapoli-Roma, 25ª giornata di Serie A 2025/26, si giocherà allo stadio Maradona, domenica 15 febbraio alle ore 20:45. Il Napoli è rimasto imbattuto in 11 delle ultime 12 ... ilmessaggero.it

Napoli-Roma - L'attesa dei tifosi Marco Rossi Mercanti Ecco come i sostenitori romanisti si stanno avvicinando al big match contro i partenopei! #ASRoma #Vocegiallorossa #SerieA #NapoliRoma https://www.vocegiallorossa.it/primo-piano/napoli-roma-l- facebook

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Napoli- #Roma x.com