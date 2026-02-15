L'oroscopo di oggi domenica 15 febbraio 2026 | Acquario e Bilancia condividono pensieri profondi

Oggi, domenica 15 febbraio 2026, la Luna entra in Acquario, portando pensieri profondi ai nati sotto questo segno e alla Bilancia, che condividono momenti di riflessione. La festa di Carnevale si mescola a questa atmosfera, invitando tutti a pensare oltre le apparenze e a scoprire nuovi punti di vista. In questo giorno, le emozioni si intrecciano con l’energia della Luna, creando un’atmosfera particolare che coinvolge molti.

Nell'oroscopo di oggi, domenica 15 febbraio 2026, festeggiamo il Carnevale con una bella Luna in Acquario. Il segno fortunato è l'Ariete mentre quello sfortunato la Vergine.

Paolo Fox ha previsto le previsioni per domani, domenica 15 febbraio 2026, a causa delle influenze planetarie che si fanno sentire sulle sei segni zodiacali.

La domenica si apre con le previsioni di Paolo Fox per i segni dello zodiaco.

