L’oroscopo della settimana dal 16 al 22 febbraio 2026 | Acquario e Bilancia dirompenti

L’oroscopo della settimana dal 16 al 22 febbraio 2026 prende forma grazie alla Luna Nuova in Acquario, che porta nuove energie, e all’eclissi solare, che provoca cambiamenti improvvisi. La causa di questa rivoluzione celeste risiede nella congiunzione tra Saturno e Nettuno in Ariete, spingendo a trasformare le idee in azioni concrete. In questo periodo, Acquario e Bilancia mostrano un carattere più deciso e dirompente, pronti a lasciarsi alle spalle vecchie abitudini.