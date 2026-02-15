Liverpool e Real Madrid puntano su Kenan Yildiz

Kenan Yildiz sta attirando l’attenzione di Liverpool e Real Madrid dopo che entrambi i club hanno mostrato interesse per il suo talento. La causa di questa attenzione è la sua prestazione brillante in una partita giovanile, dove ha segnato due gol decisivi. Arne Slot, l’allenatore del Liverpool, si è fermato a salutare i tifosi dopo un’amichevole pre-campionato, lasciando intendere che il club sta valutando seriamente il giovane attaccante.

Sito inglese: Arne Slot, allenatore del Liverpool, riconosce i tifosi dopo un’amichevole pre-campionato. (Foto di Matt McNultyGetty Images) L’attaccante della Juventus Kenan Yildiz è stato collegato all’allontanamento dal club italiano negli ultimi mesi. Il 20enne ha recentemente firmato un nuovo contratto con il club italiano e non vogliono perderlo facilmente. È stato salutato come “un alieno”. Yildiz ha contribuito con 17 gol in questa stagione. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Liverpool e Real Madrid vogliono Kenan Yildiz.🔗 Leggi su Justcalcio.comImmagine generica

Juventus, Gonzalo Garcia dal Real Madrid idea per il vice – Yildiz

La Juventus valuta l'acquisto di Gonzalo Garcia dal Real Madrid come possibile vice per l’attacco.

Pronostici di oggi 20 dicembre: Juve-Roma, Tottenham-Liverpool, Real Madrid-Siviglia

Argomenti discussi: Calcio estero, il programma del weekend: super domenica con Liverpool-City e Le Classique in Francia; Real e Bayern, esami di maturità; Le partite di oggi: in Serie A ci sono Juventus-Lazio e Sassuolo Inter, in Premier Liverpool-City; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Il Real Madrid segue il Barcellona e si ritira dalla Superlega europea.

