Le notizie più importanti di oggi 15 febbraio 2026 a Latina e in provincia

Il furto di un'auto avvenuto questa mattina a Latina ha suscitato preoccupazione tra i residenti, perché i malviventi hanno agito in pieno centro, proprio davanti a un supermercato affollato. Oggi, in città, si sono registrati anche alcuni disagi alla circolazione a causa di un incidente in via Appia, che ha coinvolto due vetture e causato code per diverse ore.

Le notizie di oggi a Latina e provincia. Ecco un breve riepilogo di questa giornata, domenica 15 febbraio, attraverso i fatti principali avvenuti sul territorio pontino. - Riciclaggio e operazioni finanziarie sospette: a Latina oltre mille segnalazioni in un anno alla Banca d'Italia. I dati del 2025 forniti dalla Uif, Unità di informazione finanziaria. I dati sono in aumento in tutta Italia (qui l'articolo completo). - Diritto a non soffrire: la Asl rafforza la rete territoriale per la terapia del dolore. Dal 13 febbraio, al Goretti, è attivo un ambulatorio per la terapia del dolore acuto e cronico.