La casa famiglia contro la campagna denigratoria messa in atto nei confronti dell’intero sistema della tutela dei minori

La casa famiglia ha denunciato una campagna diffamatoria contro il sistema di tutela dei minori, scatenata da alcune notizie false che circolano sui social e sui mezzi di comunicazione. La fondazione che gestisce la struttura ha invitato i media a verificare le informazioni prima di pubblicarle, sottolineando che tali accuse danneggiano il lavoro di chi si impegna ogni giorno per proteggere i minori. Un esempio concreto è la diffusione di immagini e storie non verificate, che rischiano di screditare le persone coinvolte.

In merito alla cosiddetta "porta", dalla fondazione chiariscono: "La porta in questione è una porta di accesso al pianerottolo della scalinata interna (che collega il piano terra dove sono collocati i minori ospitati, con i piani superiori) ed è dotata di maniglione antipanico, che consente sempre l'apertura dall'interno della scala, che nessuno può chiudere. Non si tratta della porta delle camere dei minori e non è mai stata utilizzata per "chiudere a chiave i bambini la notte", come irresponsabilmente riportato da alcune ricostruzioni giornalistiche. La chiusura dal lato del corridoio del piano terra è stata disposta nel pomeriggiodel 9 febbraio 2026 esclusivamente per prevenire situazioni di rischio, in quanto i tre bambini, eludendo la supervisione educativa, avevano iniziato a salire ai piani superiori, dove sono presenti scale, finestre, terrazze e locali non destinati ai minori, per recarsi dalla madre al secondo piano.