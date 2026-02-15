Inter-Juventus Chivu parla e fa infuriare i bianconeri | Io con un giallo

Cristian Chivu ha commentato la vittoria per 3-2 contro la Juventus nel derby d'Italia a San Siro, decisive la rete di Zielinski e l'espulsione di Kalulu per doppio giallo, episodio che ha cambiato il match e scatenato le proteste bianconere.Ai microfoni di Sky, Chivu ha analizzato il fallo su Bastoni: "Per me è un tocco leggero, però è un tocco: bisogna dirlo e ammetterlo. Quando io ho subito torti per tocchi leggeri come in Champions League ho detto ai ragazzi di non mettere l'arbitro in condizione di decidere: il tocco è tocco, anche se è leggero e bisogna ammetterlo che è leggero perché è leggero. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Cristian Chivu rischia di perdere due giocatori dell’Inter durante la sfida contro la Juventus perché sono diffidati.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Spalletti non parla? La battuta di Chivu in conferenza. VIDEO; Chivu su Inter-Juventus: Spalletti non parla? Lo avrei voluto anche io. E Thuram rida pure col fratello, ma sia più freddo sotto porta; Chivu: Thuram rida pure col fratello, ma sia più egoista. Spalletti? Anche io avrei preferito non parlare; Chivu: Gli arbitri non sono il problema del calcio italiano, non vedo fantasmi. Juve non decisiva.

Inter-Juventus: Spalletti in silenzio, Chiellini e Comolli spostano il fuoco su Rocchi. E per Chivu la colpa è di KaluluInter-Juventus: Spalletti non parla a fine partita, Chiellini e Comolli spostano il fuoco su Rocchi mentre Chivu assolve Bastoni e dà la colpa a Kalulu per l'espulsione ... sport.virgilio.it

Inter-Juventus, Chivu sconfessa se stesso in 24 ore, la bordata di Del PieroInter-Juventus, Del Piero contro Chivu dopo il rosso a Kalulu. Il tecnico nerazzurro sconfessa le frasi della vigilia. sport.virgilio.it

Inter-Juventus, La Penna sarà fermato e rischia un lungo stop x.com

Cosa ci lascia Inter-Juventus 1. Una partita falsata. L’espulsione di Kalulu è scellerata. Un giallo che NON ESISTE. Il tocco c’è, ma è leggerissimo e non è neanche lontanamente considerabile fallo. Arbitri (ancora una volta) inadeguati. 2. Un finto perbenismo facebook