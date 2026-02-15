Idee per viaggiare quest’estate spendendo poco | 10 destinazioni sorprendenti
Quest’estate, chi cerca mete economiche può scegliere tra dieci destinazioni sorprendenti, come la Georgia e il Brasile, che offrono esperienze uniche senza svuotare il portafoglio. Per esempio, in Georgia si possono esplorare villaggi tradizionali e paesaggi montani a costi contenuti, mentre in Brasile ci sono spiagge meno affollate e mercati vivaci a prezzi accessibili. Queste mete si distinguono per l’ospitalità e la varietà di attività, ideali per chi vuole viaggiare senza spendere troppo.
10 idee per viaggiare questa estate, in Italia, in Europa e nel resto del mondo, senza spendere una fortuna. Georgia, l'essenza della montagna Chi c'è stato lo conferma: il Caucaso è una perla per chi ama la montagna. Qui è quasi ovunque intatta, poche strade, pochi impianti di risalita e comunità che vivono ancora in villaggi isolati. Chi ama il trekking ha solo l'imbarazzo della scelta. Ma la Georgia è molto di più: la sua capitale Tbilisi è una sorpresa, vivace, giovane e piena di locali, negozi e ristoranti da scoprire. Stupendi sono poi i santuari - alcuni davvero remoti - che conservano affreschi di una bellezza sorprendente e la città rupestre di Vardzia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Con l'arrivo dell'inverno, molti cercano mete accessibili per esplorare senza spendere una fortuna.
