Francesca Fialdini in abito da sposa in tv | prove generali per il suo matrimonio?

Francesca Fialdini ha fatto parlare di sé perché si è presentata in tv con un abito da sposa. La conduttrice ha scelto un vestito bianco, diverso dal suo solito look, e ha attirato l’attenzione dei telespettatori. La presenza di un abito nuziale durante la trasmissione ha acceso le domande sul suo possibile matrimonio. Nei giorni scorsi, si era già notato un cambio di stile nel suo modo di vestirsi, ma questa volta il pubblico ha davvero notato qualcosa di speciale.

