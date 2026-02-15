L'ex torna inaspettatamente, perché un messaggio arrivato all'improvviso ha riacceso vecchi sentimenti. La settimana dal 16 al 22 febbraio 2026 si riempie di segnali contrastanti: qualcuno sceglie di scrivere, altri preferiscono il silenzio. Un'occhiata alle notifiche sul telefono può rivelare chi sta pensando ancora a te, anche senza parole.

La settimana dal 16 al 22 febbraio 2026 accende una domanda silenziosa: chi torna e chi resta in attesa? Non tutti i ritorni sono dichiarazioni, a volte sono messaggi brevi, visualizzazioni improvvise, silenzi che pesano più di mille parole. È una fase emotiva delicata, fatta di chiarimenti possibili e orgoglio da gestire con intelligenza. A cura di Vega Aggiornato il 15 febbraio 2026 In breve: Giorni Top: martedì 17 e venerdì 20 Da evitare: mercoledì 18 (reazioni impulsive) Focus: rispondere solo se senti chiarezza, non nostalgia VAI AL TUO SEGNO: Ariete Toro Gemelli Cancro Leone Vergine Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario Pesci ARIETE Hai chiuso una porta, ma dentro di te non è tutto archiviato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Ex che torna? Oroscopo Amore 16–22 febbraio 2026: messaggi, silenzi e possibili ritorni

Il weekend ha portato tensioni tra i Gemelli e il partner, a causa di incomprensioni che si sono acuite durante la settimana.

Questa settimana, i Toro devono fare i conti con i propri sentimenti e ascoltare di più il loro intuito.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.