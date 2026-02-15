Due istituzioni per Massa capitale Bononi chiama in causa Fivizzano

Jacopo Bononi ha proposto di nominare Massa come capitale della cultura 2028, coinvolgendo il Museo della Stampa e l’Accademia degli Imperfetti. La sua proposta nasce dall’idea di valorizzare le istituzioni locali e di rafforzare il legame con Fivizzano, che potrebbe beneficiare di questa scelta. Bononi ha sottolineato come questa iniziativa possa portare maggiore visibilità alla città e alle sue realtà culturali.

Il Museo della Stampa e l' Accademia degli Imperfetti per Massa capitale della cultura 2028. E' l'auspicio, nonchè anche la proposta, di Jacopo Bononi, presidente della Fondazione LJB onlus. Due 'frecce' in più nell'arco della capitale se il Comune di Fivizzano – sede di entrambe – saprà farne tesoro. "Ma siamo certi che un rilancio culturale degno di questo nome per Fivizzano – dice Bononi –, specie nel caso di attribuzione di Massa a Capitale italiana della cultura 2028, non possa prescindere anche dalla rinascita di queste istituzioni fondamentali per la città". Bonomi, in una nota, ricorda le parole del sindaco Francesco Persiani all'indomani dell'inclusione di Massa tra le 10 finaliste – "Il sogno continua, la luna è un po' più vicina" – e quelle in riferimento alla Rinchiostra, che "non è solo un parco storico, ma uno spazio vivo, un luogo di relazione tra memoria e futuro.