Il turismo a Avelengo e Merano 2000 cresce grazie alle attività all’aperto offerte durante tutto l’anno. La gente sceglie di provare lo sci, di fare passeggiate con i lama o di andare in carrozza a cavallo, cercando relax nelle spa. Le aree sono piene di prati verdi, fiori colorati e paesaggi montani spettacolari. Anche in inverno, queste zone attraggono molti visitatori con le loro sorprese e le opportunità di divertimento, confermando la loro fama come destinazioni ideali per ogni stagione.

P raterie a perdita d’occhio, distese di fiori, aria fresca e villaggi da fiaba. Avelengo e Merano 2000 sono famose in estate, ma anche d’inverno regalano sorprese. Che sia un weekend o una settimana bianca, qui trovi tutto per staccare davvero la spina: sci, ciaspole, passeggiate coi lama e escursioni con panorami mozzafiato. Come vestirsi in montagna senza rinunciare al glamour: 5 outfit mountain chic da provare X Tra natura, buon cibo e aria pura, la zona intorno a Merano si trasforma in un’oasi di tranquillità, dove ogni momento può diventare indimenticabile. Leggi anche › Weekend in Alto Adige: Merano, la grande bellezza in fiore A ognuno la sua discesa. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dallo sci alle passeggiate con i lama, fino alle gite in carrozza a cavallo e ai momenti di puro relax nella spa. Qui ogni momento è un piccolo sogno

