‘Che tempo che fa’ da Malagò a Mannoia | gli ospiti di oggi 15 febbraio

Oggi, il famoso show di Fabio Fazio, 'Che Tempo Che Fa', porta in tv personaggi noti come Malagò e Mannoia, dopo che entrambi hanno partecipato a una conferenza stampa sul calcio. La presenza di Malagò, presidente del Coni, deriva da un impegno per discutere delle prossime Olimpiadi, mentre Mannoia si esibirà dal vivo con una canzone nuova. La trasmissione inizia alle 19 e promette un pomeriggio ricco di ospiti e sorprese.

(Adnkronos) – Nuovo appuntamento con 'Che Tempo Che Fa' di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, oggi domenica 15 febbraio, a partire dalle 19.30 in diretta sul Nove e in streaming su discovery+. Ospiti della puntata di oggi il presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026 Giovanni Malagò; Vanessa Incontrada, protagonista a teatro della commedia. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it CHE TEMPO CHE FA: GLI OSPITI DI DOMENICA 15 FEBBRAIO TRA OLIMPIADI E SHOW Il programma “Che Tempo Che Fà” torna domenica 15 febbraio 2026 alle 19:30 su Nove, dopo aver annunciato di dedicare spazio alle Olimpiadi e allo spettacolo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Che Tempo Che Fa | Gli ospiti della puntata del 15 febbraio 2026; Che tempo che fa tra gli ospiti Luca Argentero, Valeria Golino e Mara Venier al tavolo; Che tempo che fa, gli ospiti di domenica 15 febbraio del programma di Fabio Fazio; Che Tempo Che Fa, gli ospiti dell'8 febbraio da Luca Argentero a Valeria Golino. Che Tempo Che Fa, da Fazio la prima volta di Vanessa Incontrada e l'omaggio della MannoiaOggi domenica 15 febbraio 2026, va in scena il talk del canale Nove: la musica della Mannoia, l'energia della Incontrada, l'attualità e tanto altro ... libero.it Che Tempo Che Fa, puntata 15 febbraio 2026: ospiti Malagò, Vanessa Incontrada, Fiorella Mannoia e Serena RossiChe Tempo Che Fa, puntata 15 febbraio 2026 su NOVE: ospiti Malagò, Vanessa Incontrada, Fiorella Mannoia, Serena Rossi, Cecilia Sala. Tutte le anticipazioni. lifestyleblog.it Amore: sentimento o emozione Con la psicologa, psicodiagnosta e neuropsicologa Erika Di Viesti cerchiamo di capire che cosa sia davvero l’amore: un’emozione che nasce improvvisa o un sentimento che si costruisce nel tempo #Psicologia #Amore # facebook Che tempo farà domani sabato 14 febbraio Da leggere e condividere, in arrivo maltempo a tratti anche intenso. Capitolo piogge: Una vasta area di bassa pressione sta iniziando a organizzarsi sul Mediterraneo occidentale, richiamando aria più fredda in quo x.com