Calcio risultati di serie A | Parma scatto salvezza

Il Parma ha conquistato una vittoria fondamentale contro il Verona, vincendo 2-1 e migliorando la sua posizione in classifica. La partita si è giocata sotto la pioggia battente e ha visto i gialloblù segnare il gol della vittoria al 75º minuto. La Cremonese e il Genoa hanno invece pareggiato 0-0, lasciando invariata la classifica di entrambe.

Roma, 15 feb. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Cremonese-Genoa 0-0, Parma-Verona 2-1. Venticinquesima giornata: Pisa-Milan 1-2, Como-Fiorentina 1-2, Lazio-Atalanta 0-2, Inter-Juventus 3-2, Udinese-Sassuolo 1-2, Cremonese-Genoa 0-0, Parma-Verona 2-1,ore 18 Torino-Bologna, ore 20.45 Napoli-Roma, lunedì 16 febbraio ore 20.45 Cagliari-Lecce. Classifica: Inter 61, Milan 53, Napoli 49, Juventus, Roma 46, Atalanta 42, Como 41, Lazio 33, Udinese, Sassuolo 32, Bologna 30, Parma 29, Cagliari 28, Torino 27, Cremonese e Genoa 24, Lecce, Fiorentina 21, Pisa e Verona 15.