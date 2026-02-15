Il match tra Cagliari e Lecce si svolge lunedì 16 febbraio 2026 alle 20:45, chiudendo la giornata 25 di Serie A. La partita si gioca all’Unione Domus, uno stadio storico per i sardi, che sperano di ottenere punti fondamentali per la classifica. Entrambe le squadre arrivano con motivazioni diverse: il Cagliari vuole risalire dopo alcune sconfitte, mentre il Lecce punta a consolidare la sua posizione. La sfida si preannuncia aperta, con i tifosi pronti a sostenere forte le proprie squadre.

La sfida dell’Unione Domus tra Cagliari e Lecce va in scena lunedì sera chiude la giornata 25 del campionato di Serie A. I padroni di casa del Cagliari sono reduci dal ko per 2-0 sul campo della Roma, ma prima di quello avevano vinto tre match di fila risalendo a metà classifica. Per questo motivo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Cagliari-Lecce (lunedì 16 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Questa sera all’Olimpico si gioca Roma contro Cagliari, nel match valido per la giornata 24 di Serie A.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.