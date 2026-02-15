Brutta notizia per C’è posta per te sconfitta ‘storica’ | i dati Auditel

I dati Auditel hanno mostrato una sconfitta inattesa per C’è Posta per te, che ha perso terreno dopo anni di dominio. La trasmissione di Canale 5 ha registrato un calo significativo, consentendo a Rai 1 di ottenere ascolti più alti nel sabato sera più difficile dell’anno. La gara tra le due reti si fa più agguerrita, con Rai 1 che conquista una posizione di vantaggio.