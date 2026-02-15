Brutta notizia per C’è posta per te sconfitta ‘storica’ | i dati Auditel
I dati Auditel hanno mostrato una sconfitta inattesa per C’è Posta per te, che ha perso terreno dopo anni di dominio. La trasmissione di Canale 5 ha registrato un calo significativo, consentendo a Rai 1 di ottenere ascolti più alti nel sabato sera più difficile dell’anno. La gara tra le due reti si fa più agguerrita, con Rai 1 che conquista una posizione di vantaggio.
La sfida del sabato sera televisivo torna a farsi imprevedibile e, per certi versi, storica. Dopo stagioni dominate quasi senza rivali da Canale 5 con C'è Posta per te, la gara degli ascolti rimette in discussione gerarchie che sembravano consolidate, riportando Rai 1 davanti a tutti in una delle serate più competitive dell'anno. Il risultato maturato il 14 febbraio 2026 segna infatti un'inversione di tendenza che fa rumore nel panorama Auditel. Il people show simbolo del sabato perde la leadership, seppur di misura, sotto la spinta di una finale molto attesa e capace di catalizzare l'attenzione del pubblico familiare.
Nella prima serata di sabato 7 febbraio 2026, Rai 1 e Canale 5 si sono sfidate con due grandi classici.
Gli ascolti tv di sabato 17 gennaio 2026 mostrano una sfida tra Rai 1 e Canale 5 nel prime time.
