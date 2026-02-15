Avellino-Pescara Brugman | Squadra viva con tutti al 100% lotteremo fino alla fine

Gastón Brugman Duarte ha deciso la partita tra Avellino e Pescara, segnando all’86’ e regalando tre punti alla sua squadra. La squadra biancoazzurra si presenta compatta e determinata, dimostrando di non mollare fino all’ultimo istante. Brugman afferma che il team è in buona forma e pronto a lottare fino alla fine, con tutti al massimo delle energie. La vittoria ottenuta sul campo avversario testimonia la volontà di continuità del Pescara.

Una rete che rompe l’equilibrio dopo una partita a lungo bloccata sullo 0-0 e permette agli abruzzesi di conquistare tre punti fondamentali nella corsa alla salvezza Il Pescara conquista una vittoria preziosa al Partenio-Lombardi grazie al gol di Gastón Brugman Duarte all’86’. Una rete che rompe l’equilibrio dopo una partita a lungo bloccata sullo 0-0 e permette agli abruzzesi di conquistare tre punti fondamentali nella corsa alla salvezza. Sul rendimento della squadra e il cambio di modulo: «Da quando sono arrivato ho visto una squadra viva, che crede al 100% nella salvezza. Sappiamo che è difficile, ma oggi abbiamo visto una squadra che, con il cambio di modulo, ha trovato cose interessanti.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Mourinho: “Anche noi con assenze importanti, lotteremo fino alla fine” Avellino-Pescara 0-1, una gemma di Brugman per i 3 punti: cornaca Brugman ha deciso la partita tra Avellino e Pescara con un gol spettacolare, portando i tre punti alla squadra ospite. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Avellino-Pescara, squadre in crisi e panchine roventi: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming; Avellino-Pescara, sfida salvezza al Partenio-Lombardi: classifica, numeri e rischi per le panchine; Avellino-Pescara: ecco le probabili formazioni; Avellino-Pescara, sfida decisiva per la salvezza: biancazzurri a 8 punti dai play out. Serie B, al Pescara basta un super Brugman a 5' dalla fine: 1-0 all'AvellinoBasta un gol al Pescara per imporsi al Partenio e portare a casa la vittoria che può valere la speranza di restare in categoria. A decidere la. tuttomercatoweb.com DIRETTA/ Avellino Pescara (risultato finale 0-1): Brugman trova il modo! (15 febbraio 2026)Diretta Avellino Pescara, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Partenio per il venticinquesimo turno di Serie B, stagione 2025/2026. ilsussidiario.net Aria pesante per Raffaele #Biancolino dopo la sconfitta interna dell’ #Avellino contro il #Pescara: il tecnico biancoverde verso l’esonero. #calciomercato x.com Avellino-Pescara termina 0-1! Tre punti preziosissimi per il Delfino #Sport #Calcio facebook