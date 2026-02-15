Arezzo attira ogni anno migliaia di turisti, ma questa volta il motivo della folla rimane incerto. La causa principale sembra essere il desiderio di visitare i famosi gioielli artigianali, che spingono molti a pagare il biglietto senza esitazioni. Secondo gli ultimi dati, il 75% degli italiani è disposto a spendere per ammirare queste meraviglie, anche se la città rischia di trasformarsi in un imbuto di visitatori. La domanda ora è se questa corsa ai biglietti porti davvero soddisfazione o trasforma il centro storico in un caos.

Oh via, diciamolo senza troppi giri di parole: tre italiani su quattro sarebbero pronti a metter mano al portafoglio pur di entrare nei gioielli del nostro Paese. E l’82% dice chiaro e tondo che quando c’è troppa gente, la magia svanisce. Tradotto in vernacolo: se si sta stretti come le acciughe, che gusto c’è?? FONTE Business Intelligence Group Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli La ricerca di Business Intelligence Group parla chiaro: il “modello Roccaraso” non piace. Gli assalti di massa a città d’arte e località turistiche fanno più rumore che bellezza. E allora la provocazione vien da sé, con tutta questa voglia di mercatini, lucine e vin brulé, l’assalto annuale ad Arezzo per la Città del Natale con l’orda selvaggia, che finisce per rovinare proprio quello che s’è venuti a cercare — l’atmosfera, il tempo lento, la passeggiata senza spintoni. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, magia o imbuto? Decidetevi. Ticket subito

