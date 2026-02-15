Antonella Valitutti in scena a Salerno

Approda al Piccolo Teatro del Giullare di Salerno, dal 27 febbraio al 1° marzo, lo spettacolo "Dobermann" con Antonella Valitutti.Prodotto da Circuito Totale (Lorito - Valitutti), con la regia e la scrittura di Carmen Di Marzo, lo spettacolo si avvale della prestigiosa partecipazione in voce di Paolo Triestino. Il progetto vede inoltre il contributo artistico di Luigi Saccoccia (scenografia e costumi), Daniele Marcori (musiche originali), Gianluca Abbate (videoscenografie) e Valerio Lorito (fotografia), con l'assistenza alla produzione di Alessandra De Concilio.Lo spettacolo è un thriller psicologico che indaga i confini labili tra amore e possesso, tra vittima e carnefice.🔗 Leggi su Salernotoday.it

