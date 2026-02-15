Al Ridotto ’C’è chi dice No’

Il fronte del no al referendum sulla riforma della giustizia ha organizzato un incontro al Ridotto, portando sul palco figure di spicco del movimento. La riunione si è concentrata sul rifiuto della modifica, con interventi che hanno attirato un pubblico numeroso e rumoroso. Numerosi manifestanti hanno mostrato cartelli e striscioni per esprimere il loro dissenso.

Ha messo in campo i pezzi da 90 il 'fronte del no' al referendum sulla riforma della giustizia del 22-23 marzo. A Cesena la campagna referendaria è iniziata nel pomeriggio di venerdì scorso al Palazzo del Ridotto, nella sala Sozzi piena di pubblico, con l'incontro "C'è chi dice no: per un voto consapevole" organizzato dal comitato ' Giusto dire NO ', annunciato e moderato dall'assessore comunale alla sicurezza Luca Ferrini. Alle relazioni del professore di procedura penale dell'Università di Genova Mitja Gialuz, della scrittrice e storica Benedetta Tobagi e del direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio (in collegamento video) si è aggiunta quella del sindaco Enzo Lattuca che non si è limitato al saluto istituzionale, ma essendo dottore di ricerca in diritto costituzionale ha spiegato le ragioni per le quali voterà 'no' al referendum.