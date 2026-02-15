Il 24 febbraio 2026, dalle 8 alle 20, si terranno le elezioni per il nuovo consiglio direttivo del Forum dei Giovani di Pontecagnano Faiano. La scelta si svolge nella Sala Convegni dell’ex stazione, dove i giovani del territorio si riuniranno per eleggere i rappresentanti che li guideranno nei prossimi anni. La consultazione coinvolgerà tutti i cittadini tra i 14 e i 35 anni iscritti all’associazione.

16 persone con idee ben chiare e un programma articolato in tre fasi. La lista N.E.X.T. nasce da un'idea semplice, ma precisa: non essere un gruppo chiuso, ma una rappresentanza reale dei giovani di Pontecagnano Faiano. Il prossimo 24 Febbraio 2026 dalle ore 8:00 alle ore 20:00 presso la Sala Convegni dell'Ex, si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo del Forum Dei Giovani di Pontecagnano Faiano. Possono votare tutti i ragazzi e le ragazze residenti nel comune di Pontecagnano Faiano, muniti di un documento di riconoscimento, con età compresa tra i 16 e i 35 anni. A scendere in campo in questa competizione elettorale c'è la Lista "N.