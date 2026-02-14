Vonn ancora sotto i ferri | quarta operazione in Italia E non è finita

Lindsey Vonn si sottopone oggi alla quarta operazione in Italia a causa di un infortunio ancora grave, che le ha impedito di continuare a gareggiare. La campionessa americana, reduce da mesi di dolore e riabilitazione, si è recata a Milano per l’intervento, sperando di migliorare la sua condizione. Dopo questa operazione, Vonn tornerà negli Stati Uniti per completare il percorso di recupero. La sua partecipazione alle Olimpiadi di Milano Cortina si è interrotta in un attimo, lasciandola delusa e frustrata.

Il calvario di Lindsey Vonn non è finito, proprio per nulla. Oggi è previsto un nuovo intervento in Italia, poi tornerà negli Stati Uniti Le Olimpiadi di Lindsey Vonn a Milano Cortina sono durante solo pochi secondi, poi le è crollato il mondo addosso. La grandissima sciatrice statunitense è caduta durante la discesa libera femminile e si è fatta malissimo, tanto che dopo giorni non riesce a uscirne.

Lindsey Vonn si è sottoposta a un intervento chirurgico in Italia a causa di un infortunio ricorrente, e ora si prepara a una quarta operazione in appena sei giorni.

