La polizia ha effettuato perquisizioni tra medici dell’ospedale di Ravenna, portando via computer e telefoni. Le autorità cercano prove di un presunto collegamento con il movimento anti-rimpatrio. Le operazioni hanno coinvolto anche le case e le auto dei sei medici di Malattie infettive, con l’obiettivo di trovare chat, email e documenti relativi alla Simm.

Perquisizioni non solo in reparto, ma anche nelle abitazioni e nelle auto dei medici di Malattie infettive dell’ospedale di Ravenna (in tutto sei), a caccia di chat, mail ed sms, ma anche di documentazione riconducibile alla Simm. Gli inquirenti della squadra Mobile, su disposizione dei pm Daniele Barberini e Angela Scorza, fin dall’alba della giornata di giovedì erano alla ricerca di vademecum e volantini della Società italiana di medicina delle migrazioni che, insieme ad altre associazioni, esorterebbe i medici a dare un parere negativo sull’idoneità degli stranieri alla loro associazione ai Cpr, prima dell’effettiva espulsione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Visite mediche anti-rimpatrio. Perquisite pure case e auto. A caccia di chat e documenti

Ravenna, 27 aprile 2024 – La polizia ha perquisito oggi il reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Ravenna, nel quadro di un’indagine sui certificati medici usati per bloccare i rimpatri di stranieri irregolari.

Visite mediche anti-rimpatrio, perquisizione a Malattie Infettive: almeno 6 camici bianchi indagati Ravenna, 13 febbraio 2026 – La perquisizione informatica – e non solo – è iniziata prima dell’alba ed è andata avanti praticamente per l’intera giornata.

Visite mediche anti rimpatrio, Salvini: «Da radiazione e arresto». La Cgil: «Parole inaccettabili». Un flash mob in solidarietà ai medici«Un fatto gravissimo. Se fosse confermato, sarebbe una vergogna da licenziamento, da radiazione e da arresto». Sono le parole del ministro Matteo Salvini, ... ravennaedintorni.it

Perquisizioni della polizia in ospedale, almeno sei medici indagati per i certificati anti rimpatrioLa polizia ha effettuato perquisizioni nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Ravenna nell’ambito di un’indagine su presunte irregolarità nei ... ravennaedintorni.it

