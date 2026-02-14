Venerdì 13 | treno sparito La rabbia dei pendolari | E chiamano la polizia

Venerdì 13, un treno è scomparso senza avvisare i passeggeri, scatenando l’indignazione di molti pendolari. La mancanza di informazioni e il ritardo improvviso hanno fatto infuriare chi ogni giorno si affida ai mezzi pubblici per andare al lavoro. Qualcuno ha chiamato la polizia, sperando in un intervento rapido per chiarire la situazione.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso della pazienza, ormai finita, di centinaia di pendolari ieri mattina – venerdì 13, è un caso – sulla linea della rabbia. Scrivono: "13 febbraio-ore 07:35. Linea Ferrara – Ravenna. Il treno 17607 cancellato per un inconveniente tecnico". Ha così detto basta, Maria Colotti, associazione Pendolari Ferrara – Ravenna, che ha fatto partire una raffica di lettere, destinatari i sindaci dei paesi lungo la linea. "La situazione sulla Ferrara-Ravenna è, se possibile, peggiorata", così comincia la missiva. Colotti sale su quel treno per andare a Ravenna dove lavora. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Venerdì 13: treno sparito. La rabbia dei pendolari: "E chiamano la polizia" Lezioni irraggiungibili, collegamenti tagliati: la rabbia dei pendolari per i nuovi orari Trenord Strage sul treno dei pendolari: "Una ferita sempre aperta" Il 25 gennaio 2018, Pioltello fu teatro di una tragedia ferroviaria che cambiò per sempre la memoria della città. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Venerdì 13: treno sparito. La rabbia dei pendolari: E chiamano la polizia. Arenzano (Ge), venerdì 13 febbraio verrà fatto brillare il masso rimasto sospesoEquivale a un palazzo di quattro piani. La prima esplosione alle 13:30. Possibili ripercussioni sul traffico dei treni ... rainews.it L'ennesimo vagone di un treno atlantico infinito, tra venerdì notte e sabato mattina, creerà le condizioni per la formazione di un minimo depressionario davanti le coste occidentali di Corsica e Sardegna davvero notevole... E' probabile che si possa accarezzar facebook Treno di perturbazioni tra venerdì e il weekend con altre piogge, neve e vento. Le zone più coinvolte x.com