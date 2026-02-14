Un mondo senza oggetti? No! Il design torna protagonista a Olginate

Il Comune di Olginate ha deciso di riproporre la sesta edizione di “Un mondo senza oggetti? No!” dopo aver notato un crescente interesse tra i giovani per il design. La manifestazione, che si svolge nel centro cittadino, prevede incontri e workshop con esperti del settore, coinvolgendo anche studenti delle scuole locali. In questo modo, la cittadina si prepara a accogliere l’atteso “Salone del Mobile” con un evento che mira a riavvicinare il pubblico al mondo degli oggetti e delle creazioni artigianali.

Compie 6 anni l'iniziativa curata da Prashanth Cattaneo: il pubblico potrà incontrare importanti architetti e professionisti del settore in vista del Salone del mobile di Milano Il Comune di Olginate organizza la sesta edizione di "Un mondo senza oggetti? No!", il ciclo di talk sul design in attesa del "Salone del Mobile. Milano 2026", curato da Prashanth Cattaneo. Il programma culturale si rinnova ogni anno portando a Olginate, e quindi nel territorio lecchese, professionisti e autori del design italiano noti anche a livello internazionale. "Un mondo senza oggetti? No!" n. 6, in continuità con le edizioni passate, vuole rappresentare una valida proposta per parlare di design sia agli addetti ai lavori sia ai neofiti sempre nella convinzione che il design sia parte del patrimonio culturale del nostro Paese. #OLGINATEINFORMA Mercoledì 18 Febbraio 2026 ore 21.00 presso la Sala Conferenze - Ex Palazzo Municipale (Biblioteca) di Via Redaelli 16 a Olginate inizia UN MONDO SENZA OGGETTI NO! Il design in 3 serate in attesa del Salone del Mobile.Milano