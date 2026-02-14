Ultimo dubbio di formazione per Gasperini | forfait di un titolare

Gian Piero Gasperini si trova a dover decidere se schierare o meno Matías Soulé nella partita contro il Napoli, a causa di un problema fisico che lo ha costretto ad allenarsi a parte questa settimana. La sua presenza potrebbe cambiare gli equilibri in attacco, considerando che l’argentino è uno dei giocatori più nel mirino del tecnico per la sua rapidità e imprevedibilità. Il tecnico sta valutando attentamente se rischiarlo o preferire di affidarsi agli altri attaccanti a disposizione.

Il principale dubbio di formazione che accompagna le ore che precedono la sfida contro il Napoli di Gian Piero Gasperini riguarda la presenza di Matías Soulé. Lo staff medico giallorosso segue con attenzione l'evoluzione delle condizioni dell'argentino, alle prese con un fastidio fisico che rischia di limitarne l'impiego nel big match di domenica sera allo stadio Maradona. La Roma arriva al big match con gran parte dell'emergenza infortuni ormai alle spalle, ma la situazione legata all'esterno offensivo resta monitorata giorno dopo giorno. Già nella recente gara contro il Cagliari il numero 18 non era apparso al meglio, mostrando evidenti segnali di disagio e una condizione lontana dal massimo della forma.