Ucraina Zelensky | É un grande errore escludere l' Europa dalle trattative

Da iltempo.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Volodymyr Zelensky ha criticato la decisione di escludere l’Europa dalle trattative, accusando questa scelta di essere un grave errore. La causa risiede nella crescente distanza tra Kiev e i paesi europei, che rischia di rallentare i progressi verso una soluzione. Durante la Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, il presidente ucraino ha parlato con fermezza, annunciando che presto si terrà il terzo ciclo di colloqui a Ginevra, previsto per martedì prossimo.

A pochi giorni dal terzo giro di colloqui previsti martedì prossimo a Ginevravil presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è rivolto alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco con parole forse mai così nette. "Escludere l'Europa dal tavolo è un grave errore", ha affermato. Forse anche per mandare un messaggio agli StatiUniti.  "L'Europa non è praticamente presente al tavolo; deve essere presa in considerazione", ha avvertito il leader di Kiev, che ha fatti trasparire una sottile frustrazione nei confronti dell'alleato americano che "parla e discute di concessioni solo per quanto riguarda l'Ucraina, e non la Russia" e non fa ancora garanzie sulle garanzie di sicurezza, per quanto queste ultime, nelle parole del segretario generale della Nato Mark Rutte, dovrebbero "pronte al 97%". 🔗 Leggi su Iltempo.it

