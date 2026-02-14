Ucraina Zelensky | É un grande errore escludere l' Europa dalle trattative

Volodymyr Zelensky ha criticato la decisione di escludere l’Europa dalle trattative, accusando questa scelta di essere un grave errore. La causa risiede nella crescente distanza tra Kiev e i paesi europei, che rischia di rallentare i progressi verso una soluzione. Durante la Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, il presidente ucraino ha parlato con fermezza, annunciando che presto si terrà il terzo ciclo di colloqui a Ginevra, previsto per martedì prossimo.

A pochi giorni dal terzo giro di colloqui previsti martedì prossimo a Ginevravil presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è rivolto alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco con parole forse mai così nette. "Escludere l'Europa dal tavolo è un grave errore", ha affermato. Forse anche per mandare un messaggio agli StatiUniti. "L'Europa non è praticamente presente al tavolo; deve essere presa in considerazione", ha avvertito il leader di Kiev, che ha fatti trasparire una sottile frustrazione nei confronti dell'alleato americano che "parla e discute di concessioni solo per quanto riguarda l'Ucraina, e non la Russia" e non fa ancora garanzie sulle garanzie di sicurezza, per quanto queste ultime, nelle parole del segretario generale della Nato Mark Rutte, dovrebbero "pronte al 97%".

