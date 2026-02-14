Il tecnico del Torino, Marco Baroni, ha deciso di schierare una formazione inedita per affrontare il Bologna, spinto dalla recente serie di risultati deludenti e dai cambiamenti nelle ultime sedute di allenamento. La novità più attesa riguarda l’inserimento di un giovane esterno, che potrebbe portare maggiore vivacità in attacco e cambiare le strategie tattiche. I tifosi sperano che questa mossa porti il sorriso dopo settimane di sconfitte e prestazioni sottotono.

Girelli lascia la Juventus Women? Clamoroso scenario in casa bianconera, ecco dove potrebbe giocare Diomande incanta mezza Europa ma.Svelato il futuro del talento del Lipsia: un top club si è tirato indietro, ecco dove giocherà Calciomercato Milan, un nuovo talento nel mirino dei rossoneri: l’obiettivo è un difensore del Real Madrid! Napoli, McTominay e Gilmour tornano contro la Roma? Quali sono le loro condizioni e cosa filtra verso il big match del Maradona Inter Juve, si accende con i portieri! Zenga e Tacconi si raccontano alla Gazzetta: ecco le loro dichiarazioni Vieri si racconta: «Inter Juve, partita dell’anno. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Torino, la mossa di Baroni per battere il Bologna: novità importantissima di formazione che fa sognare i tifosi! A cosa sta pensando

Max Allegri si prepara a schierare una formazione inedita per la partita contro il Pisa, puntando su un cambio tattico che potrebbe cambiare gli equilibri in campo.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Il curling: lo sport più curioso delle Olimpiadi che ha conquistato anche il cinema con il film nato a Torino; Addio Lingotto, Torino Comics 2026 trasloca alla Certosa di Collegno e diventa un evento all’aperto; Fiorentina, che delusione: errori e scelte sbagliate con il Torino solo un pareggio (2-2); Salone del Libro di Torino, l’Umbria ospite della 38esima edizione.

Rivolte a Torino e decreto Sicurezza, l’assist di Schlein e la mossa di Meloni: ecco perchè il campo largo rischia di andare in frantumiDai fatti di Torino al decreto sicurezza, la premier incalza l’opposizione sulle ambiguità verso estremismi e piazza, trasformando l’ordine pubblico in ... affaritaliani.it

Torino, il punto sulle uscite: oggi la risoluzione di Masina, su Biraghi c'è l'Hellas VeronaNon solo entrate: il Torino è impegnato anche a sistemare il capitolo uscite in una giornata che si annuncia decisiva. La prima mossa riguarda Adam Masina, per il quale è attesa ... torinogranata.it

La mossa del pinguino Venerdì 13 febbraio alle 20.30 | Multisala G. Modena (Cineworld Trento) Quattro amici scoprono lo sport del curling e, convinti del loro potenziale, decidono di formare una squadra per i Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006. htt facebook

#Ebosse completa il calciomercato del #Torino Tutte le mosse dei granata a gennaio e il mistero su #Olusesi x.com