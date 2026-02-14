Torino la mossa di Baroni per battere il Bologna | novità importantissima di formazione che fa sognare i tifosi! A cosa sta pensando
Il tecnico del Torino, Marco Baroni, ha deciso di schierare una formazione inedita per affrontare il Bologna, spinto dalla recente serie di risultati deludenti e dai cambiamenti nelle ultime sedute di allenamento. La novità più attesa riguarda l’inserimento di un giovane esterno, che potrebbe portare maggiore vivacità in attacco e cambiare le strategie tattiche. I tifosi sperano che questa mossa porti il sorriso dopo settimane di sconfitte e prestazioni sottotono.
Girelli lascia la Juventus Women? Clamoroso scenario in casa bianconera, ecco dove potrebbe giocare Diomande incanta mezza Europa ma.Svelato il futuro del talento del Lipsia: un top club si è tirato indietro, ecco dove giocherà Calciomercato Milan, un nuovo talento nel mirino dei rossoneri: l’obiettivo è un difensore del Real Madrid! Napoli, McTominay e Gilmour tornano contro la Roma? Quali sono le loro condizioni e cosa filtra verso il big match del Maradona Inter Juve, si accende con i portieri! Zenga e Tacconi si raccontano alla Gazzetta: ecco le loro dichiarazioni Vieri si racconta: «Inter Juve, partita dell’anno. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Milan, la probabile formazione per il match con il Pisa: una novità tra gli undici di Allegri! A quale mossa sta pensando il tecnico
Max Allegri si prepara a schierare una formazione inedita per la partita contro il Pisa, puntando su un cambio tattico che potrebbe cambiare gli equilibri in campo.
Juve Cagliari: la probabile formazione dei sardi. A cosa sta pensando Pisacane nelle sue mosse anti-bianconeri! Novità verso la sfida dell’Allianz Stadium
Argomenti discussi: Il curling: lo sport più curioso delle Olimpiadi che ha conquistato anche il cinema con il film nato a Torino; Addio Lingotto, Torino Comics 2026 trasloca alla Certosa di Collegno e diventa un evento all’aperto; Fiorentina, che delusione: errori e scelte sbagliate con il Torino solo un pareggio (2-2); Salone del Libro di Torino, l’Umbria ospite della 38esima edizione.
Rivolte a Torino e decreto Sicurezza, l’assist di Schlein e la mossa di Meloni: ecco perchè il campo largo rischia di andare in frantumiDai fatti di Torino al decreto sicurezza, la premier incalza l’opposizione sulle ambiguità verso estremismi e piazza, trasformando l’ordine pubblico in ... affaritaliani.it
Torino, il punto sulle uscite: oggi la risoluzione di Masina, su Biraghi c'è l'Hellas VeronaNon solo entrate: il Torino è impegnato anche a sistemare il capitolo uscite in una giornata che si annuncia decisiva. La prima mossa riguarda Adam Masina, per il quale è attesa ... torinogranata.it
La mossa del pinguino Venerdì 13 febbraio alle 20.30 | Multisala G. Modena (Cineworld Trento) Quattro amici scoprono lo sport del curling e, convinti del loro potenziale, decidono di formare una squadra per i Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006. htt facebook
#Ebosse completa il calciomercato del #Torino Tutte le mosse dei granata a gennaio e il mistero su #Olusesi x.com