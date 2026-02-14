Sirikit di Thailandia alla scoperta dello stile della Jackie Kennedy d' Asia

Sirikit di Thailandia ha visitato recentemente una mostra dedicata allo stile di Jackie Kennedy, attirando l’attenzione per il suo fascino elegante. La regina, che ha trascorso anni tra Bangkok e le corti europee, si è mostrata affascinata dai dettagli di abiti e accessori che riflettono un mix di influenze orientali e occidentali. Durante l’evento, ha osservato da vicino alcuni abiti storici e gioielli di grande valore, dimostrando di apprezzare ancora di più la raffinatezza di quegli stilemi. La sua presenza ha aggiunto un tocco di prestigio a questa visita culturale.

Conoscere la sua storia, aiuta anche a comprendere meglio come è nata e si è evoluta la sua passione per la moda. Figlia di una nobile thailandese e di un principe ambasciatore di Thailandia in Francia, trascorse la giovinezza tra questo paese, la Danimarca e la Svizzera, dove conobbe il futuro marito che sposò nel 1950 quando aveva appena 17 anni. Nel 1956, seconda donna a farlo, assunse la reggenza del paese in occasione del tradizionale ritiro buddista che tenne lontano il consorte dal trono per alcuni mesi: si occupò così bene degli affari di stato che fu nominata ufficialmente Reggente di Thailandia.