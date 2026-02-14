She tech drinks | l' aperitivo tra tecnologia e networking con un pizzico di parità di genere

SheTech ha organizzato a Pisa un evento Tech Drinks per promuovere la parità di genere nel settore tecnologico. L’iniziativa nasce per offrire uno spazio di confronto tra professionisti e appassionati di tecnologia, con l’obiettivo di aumentare la presenza femminile in questo campo. Durante la serata, le partecipanti potranno ascoltare testimonianze di donne che lavorano nell’innovazione digitale e scambiare idee in un’atmosfera informale.

SheTech, ente no profit impegnato nella promozione della parità di genere nei settori digital e tech in Italia, presenta a Pisa un nuovo appuntamento della serie Tech Drinks, format che unisce ispirazione e networking: un’occasione per ascoltare storie dal mondo dell’innovazione, confrontarsi con.🔗 Leggi su Pisatoday.it "Reggio per tutt?", aperitivo e giochi per parlare di parità di genere Il 31 gennaio 2026 a Reggio Calabria si svolge un evento dedicato alla parità di genere, con un aperitivo e giochi interattivi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: She tech drinks: l'aperitivo tra tecnologia e networking con un pizzico di parità di genere. - 11 2026 Torna l’Open Day “She-nziate” presso CNR - Area territoriale di Ricerca di Roma 1 rivolta alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di I g facebook