Serie C e dilettanti le classifiche di tutti i campionati

Sabato, le squadre di Serie C e dei campionati dilettantistici hanno disputato le partite del fine settimana, facendo aggiornare le classifiche di tutti i campionati. La nostra redazione ha raccolto i risultati, pronti a condividere le posizioni attuali di ogni gruppo. Chi vuole può inviare foto, notizie o nuovi risultati all’indirizzo email [email protected].

Tutte le classifiche dopo gli incontri in calendario nel fine settimana. I lettori possono interagire con la nostra redazione inviando news, foto e risultati all'indirizzo email [email protected] C La classifica dei marcatori Serie D La classifica dei marcatori EccellenzaLa.🔗 Leggi su Today.it Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Coppa Italia Dilettanti: le protagoniste della 59ª edizione; Serie C e dilettanti, le classifiche di tutti i campionati; Serie C e dilettanti, i risultati di tutte le partite; SERIE C nei Dilettanti? La proposta choc che scuote il calcio italiano. Serie C e dilettanti, i risultati di tutte le partiteIl quadro completo degli incontri in calendario nel fine settimana. I lettori possono interagire con la nostra redazione inviando news, foto e risultati all'indirizzo email [email protected] ... arezzonotizie.it Dilettanti, Nicola Belmonte guida la Folgore Caratese: Possiamo scrivere la storiaIn testa al girone B della Serie D con 45 punti, la Folgore Caratese allenata da Nicola Belmonte sogna una storica promozione tra i professionisti. Il tecnico cosentino fa il punto sul campionato e su ... mbnews.it “ …” Graziano Zani gli anni 90 in Serie C e gli oltre 300 gol tra i dilettanti. "Ho giocato negli anni 90, gli anni del bel calcio, quello vero. Non esistevano fuori quota e scalare le varie categorie era davvero difficile, soprattutto per chi facebook