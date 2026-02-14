Serie A 2025 26 - Diretta DAZN 25a Giornata | Palinsesto e Telecronisti

L’Inter ha vinto una partita importante contro la Juventus, un risultato che ha modificato la classifica della Serie A 202526. La partita si è giocata ieri sera e ha attirato molta attenzione tra i tifosi. La diretta di DAZN ha trasmesso l’evento, offrendo commenti dettagliati e analisi dei protagonisti. Gli appassionati hanno potuto seguire ogni momento chiave grazie alla copertura completa della piattaforma.

Serie A 25ª giornata su DAZN con il big-match Inter - Juventus e tutti i big match del weekend raccontati dalle voci ufficiali DAZN SERIE A DIRETTA - 25a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

L'incontro tra Inter e Juventus si svolge sabato 14 febbraio alle 20:45, perché entrambe le squadre cercano punti cruciali in vista della fine del campionato.

La 25ª giornata prende il via venerdì 13 febbraio con Pisa – Milan alle 20.45. Il sabato propone Como – Fiorentina alle 15.00, Lazio ...