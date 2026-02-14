Sanzioni disciplinari e giustizia riparativa a scuola i documenti in arrivo | regolamento da scaricare vademecum esempio di progetto formativo

Il ministero dell’Istruzione ha annunciato l’arrivo di nuovi documenti riguardanti le sanzioni disciplinari a scuola, in risposta alle recenti polemiche e alle richieste di modificare le pratiche di punizione. Questi materiali, tra cui un regolamento da scaricare, un vademecum e un esempio di progetto formativo, mirano a rendere più trasparenti e praticabili le procedure di allontanamento dagli studenti. La normativa vigente consente ora di integrare le sanzioni con percorsi di cittadinanza attiva e solidale, basati sui principi della giustizia riparativa, per favorire un approccio più costruttivo.

Documenti disponibili e in arrivo in coerenza con la normativa vigente che consente la possibilità di attuare le sanzioni disciplinari di allontanamento dalle lezioni mediante percorsi di cittadinanza attiva e solidale, ispirati ai principi della giustizia riparativa. Scarica tutti i documenti – Riservati agli abbonati In arrivo Vademecum sulla giustizia riparativa a scuola. Scarica Tutti.