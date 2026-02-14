San Valentino | il Santo dell' Amore celebrato il 14 febbraio
San Valentino, il santo dell’amore, viene celebrato il 14 febbraio perché si pensa che sia stato un vescovo di Terni nel III secolo. La sua storia si collega a un atto di coraggio: si dice che abbia celebrato matrimoni segreti tra giovani innamorati, sfidando l’impero romano che proibiva tali unioni. Oggi questa tradizione continua a essere ricordata in tutto il mondo con gesti affettuosi tra le coppie.
Chi è San Valentino?. San Valentino è conosciuto in tutto il mondo come il patrono degli innamorati. La sua storia affonda le radici nel III secolo, quando era un vescovo a Terni, in Italia. Valentino è diventato famoso per la sua dedizione alla comunità cristiana e per i numerosi miracoli attribuiti alla sua intercessione. La sua figura è avvolta da leggende che ne esaltano il carattere amorevole e generoso. Perché è diventato santo?. La canonizzazione di San Valentino è avvenuta grazie ai miracoli a lui attribuiti e per la sua fede incrollabile. Una delle storie più celebri racconta che Valentino abbia restituito la vista alla figlia cieca di un suo carceriere, convertendo l'intera famiglia al cristianesimo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
