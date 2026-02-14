Sabatini | Milan quasi inguardabile nel primo tempo Rabiot e Leao da chiarire …

Sandro Sabatini ha commentato la vittoria del Milan a Pisa, evidenziando come la squadra abbia mostrato un primo tempo davvero deludente. Secondo il giornalista, i rossoneri sono apparsi quasi inguardabili nella prima metà di gioco, con alcune decisioni da chiarire, soprattutto in relazione a Rabiot e Leao. Sabatini ha sottolineato che la squadra ha bisogno di migliorare la concentrazione e la qualità in campo per evitare prestazioni così insoddisfacenti.