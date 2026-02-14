Sabatini | Milan quasi inguardabile nel primo tempo Rabiot e Leao da chiarire …
Sandro Sabatini ha commentato la vittoria del Milan a Pisa, evidenziando come la squadra abbia mostrato un primo tempo davvero deludente. Secondo il giornalista, i rossoneri sono apparsi quasi inguardabili nella prima metà di gioco, con alcune decisioni da chiarire, soprattutto in relazione a Rabiot e Leao. Sabatini ha sottolineato che la squadra ha bisogno di migliorare la concentrazione e la qualità in campo per evitare prestazioni così insoddisfacenti.
"Il Milan ride per Modric, sorride per il risultato ma è un sorriso a metà perché la vittoria di Pisa non è sicuramente entusiasmante". Il giornalista Sandro Sabatini analizza così la vittoria del Milan sul campo del Pisa nel suo pezzo per Calciomercato.com: "Milan estremamente opaco, nel primo tempo praticamente quasi inguardabile, mentre nel secondo tempo era successo qualcosa di diverso". Sabatini continua con la sua analisi: "Però solo e soltanto con una prodezza di Modric ben coadiuvato da Ricci è riuscito a ottenere una vittoria che lascia inalterata la classifica, ma dà comunque la sensazione che per il Milan non sia questa la situazione migliore.
Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, ha analizzato la partita contro il Genoa, evidenziando alcuni aspetti migliorabili nel primo tempo.
