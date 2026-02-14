Il prezzo del gas all’ingrosso è salito a 33,21 euro al megawattora oggi, 13 febbraio 2026, dopo un aumento rispetto alle settimane precedenti. Questa cifra, tradotta in circa 0,316 euro per metro cubo, riflette le ultime oscillazioni del mercato e influisce sui costi di approvvigionamento per le aziende energetiche. Il valore attuale si basa sui dati forniti dal mercato PSV, che monitora le transazioni di gas naturale in Italia.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 13 Febbraio 2026, è pari a 33,21 euroMWh, che corrisponde a circa 0,316 euroSmc (conversione effettuata considerando il coefficiente 1 MWh = 10,7 Smc). Negli ultimi giorni il prezzo del gas al Punto di Scambio Virtuale (PSV) ha mostrato una tendenza al ribasso, dopo aver toccato valori superiori ai 40 euroMWh a inizio mese. La discesa è stata costante e significativa: dal picco di 43,88 euroMWh del 2 Febbraio 2026 (circa 0,410 euroSmc) si è passati agli attuali 33,21 euroMWh (0,316 euroSmc), segnando una diminuzione di oltre il 24% in meno di due settimane. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

