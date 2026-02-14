prezzo gas al metro cubo oggi

Il prezzo del gas al metro cubo oggi aumenta a causa delle tensioni sui mercati energetici europei. Questa variazione influisce direttamente sulla bolletta delle famiglie italiane, che si trovano a pagare di più per il consumo mensile. I prezzi sono stati aggiornati questa mattina e riflettono le recenti fluttuazioni dei mercati internazionali.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente del gas naturale rappresenta una delle voci più rilevanti nella bolletta delle famiglie italiane. Conoscere il valore attuale consente di stimare con maggiore precisione quanto si spenderà per il riscaldamento, la cucina e l’acqua calda. Oggi, il prezzo della materia prima gas è un indicatore chiave che incide direttamente sulla spesa mensile e annuale di ogni utente. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 14 Febbraio 2026 è fissato da ARERA in 0.388348 €Smc (ottobre 2025, ultimo valore disponibile). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

