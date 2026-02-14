Durante questa stagione, le puzzole si accoppiano di più, e il loro odore sgradevole diventa più intenso. Questa situazione provoca fastidio a molte persone che vivono nelle zone vicine. Un residente di un quartiere di periferia ha raccontato di aver dovuto chiudere le finestre per ore a causa dell’odore forte, che si diffonde nelle sere calde.

Se in questi giorni sentite un odore pungente nell’aria, non è necessariamente colpa dell’inquinamento: è il profumo dell’amore. versione puzzola. Il National Park Service, l’agenzia governativa degli Stati Uniti che gestisce tutti i parchi nazionali e molti monumenti storici americani, ha lanciato un avvertimento curioso ma necessario: tra febbraio e marzo la puzzola striata ( Mephitis mephitis ) entra nel pieno della stagione degli amori, diventando molto più attiva e, purtroppo per noi, decisamente più “presente” a livello olfattivo. La puzzola non spruzza per divertimento, ma utilizza una vera e propria arma chimica chiamata tiolo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Più amano e più sono maleodoranti: la stagione dell’amore per le puzzole può essere un incubo per noi

